Ist Gwen Stefani wieder schwanger?

Na, was wölbt sich denn da unter dem engen Kleid? Gwen Stefani besuchte am Wochenende die "Nickelodeon's 2017 Kids' Choice Awards" in Los Angeles. Und obwohl ihr neongrünes Kleid wirklich super auffällig war, achteten alle nur auf ihren Bauch - denn der war verdächtig rund!

Bekommen Gwen Stefani und Blake Shelton ihr erstes gemeinsame Kind?

Angeblich wünsche sich Gwen Stefani und ihr Freund Blake Shelton schon seit längerer Zeit Nachwuchs. Selbst von Adoption war schon die Rede, denn Gwen will unbedingt noch ein Mädchen haben! "Es könnte ein Baby, aber auch ein Kleinkind sein. Aber egal was, sie möchten bis Ende 2017 ein kleines Mädchen bei sich haben", verriet kürzlich ein Insider.

Seit Oktober 2015 ist das Paar zusammen. Gwen hat bereits die drei Söhne Kingston, Zuma und Apollo mit Ex-Mann Gavin Rossdale. Blake hat noch keine eigenen Kids - doch dieser Wunsch könnte jetzt endlich in Erfüllung gehen.

Ein Beitrag geteilt von Gwen Stefani (@gwenstefani) am 11. Mär 2017 um 19:37 Uhr

Die Fans sind jedenfalls ganz sicher, dass dieser Bauch nicht nur von zu viel gutem Essen kommt, sondern ein süßes Geheimnis birgt. "Ich sehe einen Babybauch" und "Ist sie schwanger???" kommentieren ihre Anhänger fleißig. Gwen Stefani selbst schwieg bisher zu dem Thema und genoss viel lieber die Party.

Aber wer weiß, vielleicht lässt sie ja ganz bald die Baby-Bombe platzen. Denn sollte sie wirklich Baby Nr. 4 erwarten, dann kann sie es ohnehin nicht mehr lange verstecken...