Ist Til Schweiger wieder frisch verliebt?

Mit der Trennung von Til Schweiger und Marlene Shirley hätte so schnell niemand gerechnet. Erst Ende 2015 machten sie ihre Liebe offiziell, doch das Glück hielt gerade mal ein Jahr. Ins Jahr 2017 startete Til also wieder als frisch gebackener Single, doch wie es aussieht, könnte sich sein Beziehungsstatus nun schon bald wieder ändern!

Zumindest zeigt sich der Schauspieler in seiner Heimat Hamburg zurzeit auffallend oft mit einer schönen Blondine an seiner Seite. Wie ‚Bild’ berichtet, soll die geheimnisvolle Frau Nadine heißen und die Restaurantchefin von Tils Lokal ‚Barefood Deli’ sein. Mit ihr versteht sich der 53-jährige sogar so gut, dass es nicht beim rein geschäftlichen Austausch bleibt, sondern er auch seine Freizeit gerne mit ihr verbringt. Sogar seine Hunde vertraut er ihr gelegentlich an.

Angeblich kennt Til Nadine schon seit mehreren Jahren und hat viel Vertrauen zu ihr. Eine gute Basis für eine Liebesbeziehung! Zumal Til dafür bekannt ist, sich in Frauen zu verlieben, zu denen er zunächst noch ein freundschaftliches Verhältnis pflegte. Seine Ex-Freundin Marlene zum Beispiel kannte er auch schon viele Jahre lang ehe er mit ihr zusammen kam. Vielleicht hat ja nun seine Restaurantchefin nicht nur sein Vertrauen, sondern auch sein Herz für sich gewonnen!