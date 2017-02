"It takes 2": RTL verbannt Finale aus der Primetime

RTL hatte in den vergangenen Sonntagen auf Shows gesetzt und in dem Zeitraum komplett auf Spielfilme verzichtet.

Das war wohl nicht die beste Idee, denn die Musikshow „It takes 2“ ist total gefloppt und erreichte nur noch einstellige Marktanteile. Der Sender zieht nun die Notbremse und verbannt das Finale aus der Primetime.

Die letzte Ausgabe von „It takes 2“ wird am kommenden Sonntag nicht wie geplant um 20:15 Uhr ausgestrahlt, sondern erst um 23:20 Uhr nach „Spiegel TV“. Der Sieger wird demnach erst gegen 1:40 Uhr nachts feststehen.

Künftig zeigt RTL dann wieder Spielfilme. Los geht’s am Sonntag um 20:15 Uhr mit dem Streifen "Snow White and the Huntsman".