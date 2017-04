Ivanka packt über ihren Papa Donald Trump aus!

Ivanka unterstützt ihren Vater Donald Trump und ist seine offizielle Beraterin.

Nun hat sie ein erstes Interview gegeben und hat verraten, wie ihr Vater wirklich tickt. Sie will allen beweisen, dass Donald Trump einen guten Weg in der USA eingeschlagen hat. „Dort, wo ich mit meinem Vater widerspreche, weiß er es und ich sage es ihm mit totaler Aufrichtigkeit. Wo wir übereinstimmen, setze ich alles ein, unterstütze seine Agenda und hoffe, dass ich ein Gewinn für ihn sein kann“, erzählt Ivanka Trump gegenüber „CBS This Morning“.

„Ich denke, einige Leute würden das gleiche über jemanden sagen, der die Präsidentschaft gewinnt, ohne vorher in der Politik involviert gewesen zu sein. Mein Vater hat genau das geschafft und an diesem Erfolg war Jared maßgeblich beteiligt“, erzählt sie weiter. Sie ist zuversichtlich, dass ihr Vater in den kommenden Jahren in den USA einiges verändern wird.