Ivanka Trump: Nippel-Panne!

Huch, so etwas darf der first Daugther aber eigentlich nicht passieren! Bei ihren öffentlichen Terminen vor zwei Tagen trug Ivanka Trump einen engen rosafarbenen Pullover mit großen roten Ärmeln. Der Hingucker war an diesem Tag aber etwas ganz anderes: Ihre Nippel!

Die schienen, für jeden sichtbar, durch den offensichtlich dünnen Stoff.

Great conversation with Sean Hannity today talking #TaxReform and how it will support American working families. Tune in at 9 pm EST to watch! Ein Beitrag geteilt von Ivanka Trump (@ivankatrump) am 23. Okt 2017 um 17:38 Uhr

Ivanka Trump hat das entweder nicht bemerkt, oder es war ihr einfach egal. Denn: Sie zog ihre ihre Auftritte durch.

Attentat auf Ivanka Trump? Bewaffneter Mann stürmt Trump Tower!

Instagram-Fans machen anzügliche Kommentare

Die Tochter von Donald Trump führte Interviews mit Politikern und schüttelte ihren Anhängern die Hände - und das alles, währenddessen ihre Nippel zu sehen waren.

Ihre Gesprächspartner waren offensichtlich professionell genug darüber hinwegzusehen. Nicht so jedoch ihre Instagram-Follower.

Sie selbst postete die Fotos auf ihrem Profil und bekommt dafür nun einige anzügliche Kommentare. "Wow, guckt euch diese Brüste an!", "Die Brüste, to toll" und "Die Nippel sehen nett aus", sind nur drei davon...