Jahrhundert-Orkan in Deutschland droht!

Jahrhundert-Orkan in Deutschland droht!

Der Oktoberstart in Deutschland verläuft extrem stürmisch und sehr nass. Droht jetzt sogar ein Jahrhundert-Orkan?

Hurrikan „Maria“ fegt derzeit noch über den Atlantik und tankt nochmal neue Kraft. Es ist gut möglich, dass der Hurrikan dann auf Europa trifft und auch Deutschland erreichen wird. Das wäre bei uns dann kein Hurrikan mehr, sondern ein Orkan – dennoch muss mit einem extrem Sturm gerechnet werden.

Der Ex-Hurrikan „Maria“ wird am Sonntagabend die britischen Inseln erreichen. Später kommt der Orkan dann auch zu uns nach Deutschland. Bis dahin wird es aber nochmal recht warm: Am Samstag sind sogar bis zu 26 Grad im Osten möglich. Der Haken: Es soll regnen! Die Sonne lässt sich am Wochenende generell kaum blicken.

Es stehen turbulente Wettertage bevor. Der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober wird wohl auch komplett ins Wasser fallen. „Maria“ wird uns den Start in den Oktober wohl so richtig vermiesen…