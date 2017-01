Jaki Liebezeit: Der Can-Schlagzeuger ist tot

Und schon wieder ist ein großer Musiker von uns gegangen: "Can"-Schlagzeuger Jaki Liebezeit ist am Sonntag, 22. Januar, im Alter von 78 Jahren verstorben. Er ist einer Lungenentzündung erlegen. "Er ist friedlich im Krankenhaus eingeschlafen", so ein Insider gegenüber "Express".

"Can" schrieb Musikgeschichte

Zwischen 1968 und 1978 landete die Kölner Band "Can" zahlreiche Hits und war auch international erfolgreich. Sogar die "Beatles" ließen sich von ihnen inspirieren, und ihr Song "I Want More" schaffte es in England an die Spitze der Charts.

Nachdem sich die Band getrennt hatte, machten die Mitglieder solo weiter. 2001 starb mit Michael Karoli das erste Bandmitglied. Nach dem Tod von Jaki Liebezeit bleiben jetzt nur zwei ehemalige Bandmitglieder übrig, Holger Czukay und Irmin Schmidt.

