Jan Leyk verabschiedet sich von seinen Fans

Jan Leyk macht Schluss! Der ehemalige Darsteller aus „Berlin – Tag & Nacht“ macht ernst und verlässt Deutschland.

Der Soap-Star hat sich jetzt offiziell von seinen Fans verabschiedet, bevor er nach Afrika aufbricht. "Dies wird vorerst mein letzter Post sein. Passt auf euch auf und lacht jeden Tag ein bisschen mehr als den davor! Dank euch durfte ich die letzten Jahre Dinge erleben, von denen ich immer geträumt habe", schreibt Jan Leyk an seine Fans.

Jan Leyk will seinen Lebensstil ändern und hat daher beschlossen, seiner Heimat den Rücken zu kehren. "Ich werde wieder kommen. Stärker, besser, motivierter denn je, aber jetzt heißt es, ein bisschen was von dem, was mir geschenkt wurde, zurückzugeben“, schreibt er weiter. Wann Jan Leyk zurückkehrt, ist noch ungewiss.