Jan Rouven: Nach Schuldbekenntnis im Kinderporno-Skabndal nimmt er alles zurück - Im letzten Jahr bekannte sich der gebürtige Kerpener Magier in verschiedenen Anklagepunkten schuldig. Bei einer Razzia fand man bei Jan Rouven Kinderpornographie. Jetzt allerdings habe er das Schuldeingeständnis zurückgezogen, wie Bild berichtet. Seine Anwältin bestätigt: "Wir haben einen entsprechenden Antrag gestellt."

Zuerst plädierte er auf "unschuldig"

Als im März 2016 die Bombe hochging, wurde laut protestiert. Aus seinem Umfeld hieß es, Jan Rouven sei reingelegt worden. „Mein Sohn hat mir zuletzt gesagt, dass er das Gefühl habe, dass irgendwas gegen ihn im Gange sei. Dass er nicht mehr wisse, welchen Mitarbeitern er vertrauen könne. Jetzt sieht man, dass er Recht hatte", sagte seine Mutter derzeit gegenüber der Bild. Auch Rouvens Ehemann Frank Alfter sprach von "falschen Freunden", die ihm etwas anhängen wollen würden.

Kinderporno Vorwürfe gegen Jan Rouven: Seine Familie glaubt an eine Verschwörung

Später bekannte er sich dennoch schuldig um so eine Strafmilderung zu erfahren. Der Magier, der bis zu dem Skandal im Tropicana Hotel in Las Vegas auftrat, macht nun aber einen Rückzieher. Er habe sich von seinem damaligen Anwaltsteam falsch beraten gefühlt und wolle nun mit der neuen Anwältin einen anderen Kurs fahren. Eigentlich hatte das Strafmaß bereits im März 2017 festgelegt sein sollen. Nun sieht es aber so aus, als würde alles noch einmal von vorne beginnen.

Egal, wie das Urteil nun ausfällt, so hinterlassen sein zwischenzeitliches Geständnis und der plötzliche Rückzieher einen ziemlich unangenehmen Beigeschmack.