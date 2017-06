Jana Ina Zarrella: Tränenausbruch vor laufenden Kameras!

Eigentlich kennt man Jana Ina Zarrella als immer fröhliche und strahlende Brasilianerin, die mit ihrer Art sofort alle ansteckt. Doch jetzt brach sie in der Show „Paarduell XXL“ (Samstag, ARD, 20.15 Uhr) urplötzlich in Tränen aus! Doch was ist passiert?

Jana Ina Zarrella: Tränenreiches Wiedersehen mit ihrem Bruder

Bei der Show muss Jana Ina Zarrella mit verbundenen Augen ihren Mann Giovanni Zarrella mit Badekappe auf dem Kopf ertasten. Neben Giovanni stehen noch vier weitere Männer. Was Jana Ina nicht weiß: Einer davon ist ihr Bruder Leonardo - und den hat sie schon lange nicht mehr gesehen. Jana Ina Zarrella schafft es ihren Mann zu ertasten, doch als sie die Augenbinde abnimmt, kann sie nicht glauben was sie sieht. Das Wiedersehen mit ihrem Bruder rührt sie zu Tränen, sie kann gar nicht aufhören zu weinen!

Jana Ina Zarrella: "Es war wirklich schön!"

Gegenüber "Bild" erklärt Jana Ina Zarrella, wie happy sie das Wiedersehen gemacht hat: „Das ist nicht selbstverständlich, dass war eine Riesen-Überraschung. Ich habe mit allem möglichen gerechnet, im Leben aber nicht damit, dass mein Bruder hier auf einmal im Spiel verwickelt ist. Das hat mich ganz, ganz tief berührt und getroffen. Ich bin wirklich in Tränen aufgelöst gewesen im Studio, es war wirklich schön.“