Jana Ina Zarrella zeigt ihren neuen Look!

Schnipp, Schnapp und die Haare sind ab! Jana Ina Zarrella hat es gewagt und der Schritt war ganz schön mutig! Sie hat sich von ihrer langen Mähne getrennt. Jetzt trägt sie einen kurzen, frechen Bob!

Jana Ina Zarrella: "Neuer Start!"

Typisch Frau, kaum gibt es eine Veränderung in ihrem Leben, muss auch ein neuer Look her. Da macht auch Jana Ina Zarrella keine Ausnahme. Doch bei ihr ist es keine Trennung oder ähnliches. Sie feiert einfach das neue Jahr mit einem neuen Look. "Neues Jahr. Neue Haare. Neuer Start", schreibt sie lächelnd dazu.

Das ist Jana Ina Zarrellas Haargeheimnis

Für Jana Ina Zarrella sind ihre Haare heilig - und viele Frauen beneiden sie um ihre wunderschöne Mähne. Auch wenn die gerade kurz ist. Doch hinter ihren gesunden Haaren steckt natürlich auch viel Pflege! „Ich bin ein Mensch, der sich generell sehr gerne pflegt, das gilt dann für Haare, Haut und Nägel. Und meine Haare gehören einfach zu mir", verriet sie einst in einem Interview. Und weiter: „Ich färbe die einmal im Monat, damit sie immer perfekt aussehen. Ich pflege sie extrem viel, also immer mit schönem Shampoo waschen, Spülung und Maske nehme ich immer. Das hilft auf jeden Fall. Einmal im Monat, wenn ich färbe, lasse ich dann immer ein paar Millimeter abschneiden. Seit ich das mache, sind die Haare wirklich sehr kräftig. Und meine Haare wachsen Gott sei Dank unheimlich schnell.“