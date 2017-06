Janet Jackson und Wissam Al Mana: Scheidung!

Die Scheidung von Janet Jackson und Wissam Al Mana war offenbar nicht mehr aufzuhalten. Schon im April gaben die Eltern eines kleinen Jungen ihre Trennung bekannt. Nun hat sich das einstige Ehepaar vor Gericht getroffen. Dabei hatte man eigentlich doch noch die Hoffnung, dass sich das Paar nochmal zusammenrauft. Immerhin bestand ihre Ehe erst seit fünf Jahren. Außerdem kam im Januar diesen Jahres ihr gemeinsamer Sohn Eissa auf die Welt. Aber offenbar war die Liebe von Janet Jackson und Wissam Al Mana trotz allem nicht zu retten. In London wurde das Paar nun hochoffiziell geschieden.

Janet Jackson wirkte trotz Scheidung fast fröhlich

Dabei schien Janet Jackson recht gut gelaunt zu sein. Ein Augenzeuge verriet „Entertainment Tonight“ gegenüber: „"Sie war glücklich, umarmte und küsste ihre Anwälte, als sie das Gericht verließ.“ Das klingt fast so, als könnte die Sängerin es gar nicht abwarten, wieder Single zu sein. Vielleicht waren sich Janet Jackson und Wissam Al Mana auch einfach in allen Punkten einig. Übrigens sind genaue Details zur Scheidung noch nicht weiter bekannt. Wie sich das Ex-Paar also zum Thema Sorgerecht für den fünf Monate alten Eissa geeinigt hat, drang bislang nicht an die Öffentlichkeit.