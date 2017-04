Janina Uhse: GZSZ-Star steigt aus!

Schock für die Fans von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“: Janina Uhse wird die Soap überraschend verlassen.

Noch in diesem Sommer soll bei GZSZ Schluss sein, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. Seit 2008 ist die Schauspielerin in der Rolle der Jasmin Nowak zu sehen. Ein Insider erklärt, weshalb sie GZSZ verlassen wird: „Sie hat mehrere Eisen im Feuer.“

Das sind die neuen Pläne von Janina Uhse

Offenbar hat Janina Uhse komplett neue Pläne und will nun als Internet-Star richtig durchstarten. Für ihren Channel „Janina and Food“ bekam sie im vergangenen Jahr bereits den „Place To B Influencer Award“. Auch bei Instagram ist Janina Uhse mit knapp 600.000 Followern schon erfolgreich unterwegs.

Ihre Schauspiel-Karriere begann Janina Uhse in der Kinderserie „Die Kinder vom Alstertal“, danach spielte sie 2012 in dem Film „Der Rattenkönig“ mit. Derzeit soll sie auch für die ARD-Serie „Donna Leon“ vor der Kamera stehen. Janina Uhse wird auch in weiteren Produktionen zu sehen: Noch in diesem Jahr wird sie in den Streifen „High Society“ neben Iris Berben und Emilia Schüle die Leinwände erobern. Janina Uhse hat sich bisher selbst noch nicht zu dem Ausstieg bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ geäußert. Die Fans werden sie jedoch vermissen…