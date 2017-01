Janina Uhse: "Ja, ich habe eine neuen Freund!"

Lange wurde gemunkelt, doch nun haben die Fans endlich die Gewissheit, nach der sie gesucht haben: Janina Uhse ist wieder vergeben.

"Ja, ich habe eine neuen Freund", bestätigt die frisch Verliebte gegenüber der „Bild“. Vor einem Jahr trennte sie sich nach sechs Jahren von ihrem damaligen Freund Ramin. Nun scheint sie endlich wieder glücklich zu sein.

Das Blatt erfuhr außerdem, dass der Name ihres neuen Freundes Tim G. ist. Er soll aus München kommen und in der Medienbranche arbeiten. Das Paar soll sich bereits im Juni bei „Rock am Ring“ kennengelernt haben, doch erst seit drei Monaten sind sie zusammen.

Noch müssen die beiden zwischen Berlin und München pendeln, doch wer weiß, welche Änderungen und Überraschungen Janina im neuen Jahr noch erwarten!