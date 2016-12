Janina Uhse: Liebe am GZSZ-Set?

Sie bloggt, sie modelt, sie schauspielert - Janina Uhse ist momentan begehrt sie nie zuvor und ergattert einen Traumjob nach dem nächsten. Die 27-Jährige ist längst mehr als nur ein GZSZ-Star, sondern hat sich neben der Daily Soap noch ein sicheres zweites Standbein aufgebaut.

" Um ehrlich zu sein habe ich das gar nicht geplant, es ist einfach so gekommen ", verriet sie gegenüber "Gala". " Irgendwie war es ein Selbstläufer und ich bin so glücklich! Es erfüllt mich total auch andere Rollen spielen zu dürfen, ich habe dieses Jahr meinen zweiten Kinofilm gedreht und parallel noch zwei Spielfilme. Und das alles neben GZSZ. Ich könnte nicht glücklicher sein. " Aber fehlt da nicht doch vielleicht noch eine Kleinigkeit?

Wie sieht bei Janina Uhse in der Liebe aus?

Seit der Trennung von ihrem langjährigen Freund ist Janina Uhse nämlich Single. Bei so vielen Jobs bleibt sicherlich auch nicht viel Zeit für die Liebe. Doch vielleicht lässt sich ja beides verbinden. Einer Romanze am Set ist sie nämlich nicht abgeneigt. "Die Liebe ist ja ein verrücktes Spiel – wo sie halt hinfällt. Es ist nicht ausgeschlossen. Die Liebe ist schön und unberechenbar und es könnte durchaus passieren", erklärte sie. Also wer weiß - vielleicht funkt es ja bald mit einem Kollegen. Wie ihr Traummann aussehen soll, weiß Janina genau. " Der Partner an meiner Seite sollte mein Leben bereichern. Durch Witz, Präsenz und das Funkeln in den Augen muss einfach da sein – alles andere ist dann auch egal. "

Ob diese Eigenschaften möglicherweise auf einen männlichen GZSZ-Star zutreffen?