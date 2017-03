Janina Uhse: Süße Baby-News

Seit 2008 ist sie als Jasmin in der RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ dabei und weiß dort überhaupt nicht, was sie eigentlich auf Dauer aus ihrem Leben machen will. Privat ist Janina Uhse (27) sehr bodenständig und spricht im Interview mit "Freizeitwoche! offen über Liebeskummer, Beziehungen und ihren Kinderwunsch.



Im Film wird Klara von ihrem Freund Jens wegen Ihnen verlassen. Kennen Sie eine solche bittere Situation?



Nein, zum Glück ist mir das noch nie passiert, und das wünsche ich auch niemandem. Wenn man mit einem Menschen lange zusammen war und mit ihm viel geteilt hat, dann ist das schon sehr hart. Aber solche Dinge passieren nun mal. Wenn dir jemand über den Weg läuft, der dich umhaut, dagegen kann man ja meist nicht viel tun.



Klara versucht, ihren Jens zurückzubekommen. Haben Sie das auch schon mal probiert?



Nein, und im Film greift Klara ja auch zu Mitteln, die nicht in Ordnung sind und übertreibt es maßlos. So etwas schreckt ja eher ab. Ich habe noch nie gekämpft, um einen Mann zurückzuholen. Wenn die Gefühle weg sind, lohnt es sich einfach auch nicht.



Was ist Ihr persönliches Rezept gegen Liebeskummer?



Neben der besten Freundin hilft es mir, mich auf mich selbst zu besinnen, Zeit für mich zu nehmen und die Geschichte noch einmal zu hinterfragen. Für mich ist es dann wichtig, Ruhe zu haben, in der Badewanne ein schönes Buch zu lesen. Und was mir ganz besonders hilft, ist heulen! Ich bin ein sehr emotionaler Mensch und weine sogar recht häufig. Danach geht es mir immer sofort besser. Dann ist alles raus, und ich fühle mich gleich wohler. Ein gutes Mittel ist auch Sport. Ich habe einen Personal Trainer, mit dem ich regelmäßig trainiere. Es ist gut, raus zu gehen, zu joggen, all die überschüssige Energie rauszulassen. Manchmal hilft es total, eine

Weile auf den Sandsack einzuboxen. Und natürlich hilft mir auch Schokolade – die kann wunderbar trösten!



Was muss ein Mann haben, damit er Ihre Aufmerksamkeit auf sich zieht?



Ein Funkeln in den Augen und eine positive Ausstrahlung. Mit negativen Menschen kann ich nämlich wenig anfangen.



Was macht für Sie eine glückliche Beziehung aus?



Miteinander lachen zu können, gemeinsame Aktivitäten und Interessen zu teilen und sich gegenseitig dennoch immer einen gewissen Freiraum zu geben.



Beruflich und privat läuft es super, was wäre denn Ihr größter Traum?



In 20 Jahren sehe ich mich in einem kleinen Restaurant, wo alle Gäste Sand unter ihren Füßen haben, wo es warm ist, und ich sehe zwei, drei Kinder um mich herumwuseln, die fröhlich sind und der Mama beim Kochen in die Töpfe gucken...

Na, mal abwarten, wann Janina Uhse dann ihr erstes Baby im Arm halten wird. Frisch verliebt ist sie zumindest seit einiger Zeit wieder...