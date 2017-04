Janine Kunze: Überraschendes TV-Comeback!

Um Janine Kunze ist es in der vergangenen Zeit etwas ruhig geworden. Nun feiert die Blondine überraschend ihr TV-Comeback!

Janine Kunze war schon in vielen Produktionen von ProSieben und Sat.1 zu sehen, darunter „Hausmeister Krause – Ordnung muss sein“, „Fresh“ oder auch „Die Dreisten Drei“. Nun kommt sie wieder zurück – allerdings zu RTL.

Auf dem Kanal wird Janine Kunze eine Heimwerker-Sendung präsentieren. Zu Christi Himmelfahrt wird RTL das Format "Heimwerker aus dem Häuschen" zeigen, wo Janine Kunze faule Männer in Familien schickt, um sich dort nützlich zu machen. Die Moderatorin schickt die Männer zweier Familien in die andere wo sie zeigen sollen, was sie handwerklich drauf haben, wie „DWDL“ schreibt. Die Sendung zeigt RTL am 25. Mai um 19:05 Uhr.