Janni Hönscheid & Peer: Baby Emil-Ocean hatte ein Trauma

Offene Worte von Peer Kusmagk und Janni Höhnscheid!

Erst vor wenigen Wochen wurden die "Adam sucht Eva"-Turteltauben zum ersten Mal Eltern: Im August erblickte Baby Emil-Ocean das Licht der Welt.

Dass die Geburt dabei alles andere als reibungslos verlief, war bereits bekannt - doch nun berichtet das Pärchen, was für Folgen die Strapazen, bei denen der Kleine zunächst im Geburtskanal feststeckte und dann per Kaiserschnitt geholt werden musste, für Söhnchen Emil-Ocean hatten.

Gegenüber Promiflash erklärte das Paar, dass ihr Söhnchen von der dramatischen Geburt ein Trauma davontrug:

"Also Emil-Ocean hatte auch eine Phase, in der er ziemlich viel geschrien hat. [...] Weil er halt auch einfach ein Trauma hatte und sich sehr, sehr viel verkrampft hatte wegen dieser sehr stressigen Geburt", so Peer Kusmagk.

Erst der Besuch bei einem Osteopathen brachte die Ursache für Baby Emil-Oceans Weinen an den Tag und sorgte für schnelle Besserung.

Für Papa Peer Grund genug, der zuvor von den Ärten attestierten Diagnose "Schreibaby" äußerst kritisch gegenüber zu stehen:

"Der Begriff 'Schreibaby' - ohne irgendeinem Meidziner zu nahe zu treten, das finde ich ein bisschen merkwürdig!"

Nur gut, dass der kleine Emil-Ocean heute wieder tiefenentspannt durchschlafen kann!