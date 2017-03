Genau zweieinhalb Monate hat das Versprechen von Janni Hönscheid und Peer Kusmagk gehalten, jetzt machen sie bereits Schluss! Und zwar mit ihren täglichen 20.17 Uhr Facebook-Posts!

Peer Kusmagk: "Immer um exakt 20.17 Uhr machen wir ein Foto mit einer Momentaufnahme!"

Am 2. Januar erklärten der Moderator und seine Freundin den Fans: "Ab heute starten wir mit unserer neuen Tradition 2017: immer um exakt 20.17 Uhr machen wir ein Foto mit einer Momentaufnahme, was wir zu diesem Zeitpunkt machen!" Das hielten sie auch im Januar und Februar ein. Aber nun ist völlig überraschend Schluss! Am 14. März ging der letzte 20.17 Uhr-Post raus!

Peer Kusmagk: "Wir hatten gerade sehr viel um die Ohren."

Viele Fans waren deswegen besorgt und fragten sich, was da los ist. Schließlich verkündeten die beiden erst vor wenigen Wochen, dass sie ein Baby erwarten.

Nach 7 Monaten: Janni Hönscheid & Peer Kusmagk bekommen ein Baby

Doch keine Sorge, Peer Kusmagk und Janni sind immer noch sehr happy. Die einfache Erklärung für die Abstinenz geben sie bei Facebook: "Danke für die süßen Nachrichten und lieb das Ihr so besorgt um uns seid, wir hatten gerade sehr viel um die Ohren und haben uns mal ein bisschen Ruhe gegönnt." Von Krise gibt es bei den beiden also keine Spur...