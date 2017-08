Janni Hönscheid & Peer: Paddeltour mit Baby-Söhnchen

Diesen Moment hatte Janni Hönscheid herbeigesehnt!

Vor rund drei Wochen war es soweit: Die Profi-Surferin und ihr Liebster Peer Kusmagk wurden stolze Eltern eines Sohnes.

Zu ihrem Geburtstag vor zwei Tagen überlegte sich Janni Hönscheid jetzt etwas ganz Besonderes: Gemeinsam mit Freund Peer zeigte sie ihrem Söhnchen erstmals das Wasser!

Auf ihren Social Media-Kanälen postete die frischgebackene Mama einige süße Schnappschüsse, auf denen sie auf einem Surfbrett kniend über das Wasser gleitet, während sie ihren kleinen Jungen stillt.

"Heute habe ich Geburtstag und habe mir gewünscht, den Tag auf dem Wasser zu starten", so Janni happy, "Letztendlich war es eher eine Still-Tour und Peer musste uns schieben, da ich keine Hände mehr zum Paddeln frei hatte."

Doch nicht bei allen Fans schien angesichts des Familienausflugs zu Wasser gute Laune aufzukommen!

Denn während einige User gar nicht genug von dem niedlichen Anblick bekommen konnten, empfanden andere das Baby-Paddeln für viel zu riskant:

"Oh je - ich finde das verantwortungslos. Man weiß doch nie ob der kleine beim trinken "zubeißt" oder so. Genau dann macht man eine unüberlegte Bewegung und schon ist was passiert und ihr landet im Wasser", schrieb ein Follower auf Instagram besorgt, "Was passiert, wenn du damit umkippst? Es muss ja auch nicht deine Schuld sein. Sorry aber sowas gehört verboten!", sorgte sich auch ein anderer.

Mama Janni schien die ganz Aufregung dann aber doch nicht so ernst zu nehmen:

"Ich bin mir sehr sicher mit dem, was ich tue, sonst würde ich da das kleine Baby, was ich über alles liebe und Peer über alles liebt, natürlich niemals einer Gefahr aussetzen", so die Profi-Surferin im Gespräch mit Promiflash.