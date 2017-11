Janni Hönscheid stillt Baby Emil-Ocean im Flugzeug

Dafür, dass Baby Emil-Ocean gerade einmal drei Monate alt ist, kommt er schon ganz schön viel herum. Ob im Blitzlichtgewitter auf dem Red Carpet oder über den Wolken in Richtung Fuerteventura – seine Promi-Eltern Peer Kusmagk und Janni Hönscheid nehmen ihren kleinen Schatz einfach überall mit hin.

Und für den kleinen Hunger zwischendurch ist während all der aufregenden Touren auch gesorgt. Denn für Janni ist es gar kein Problem Emil-Ocean auch unterwegs zu stillen. Selbst im Flugzeug legt sie ihn spontan an ihre Brust. Als Dank hält der Kleine den kompletten Flug durch ohne auch nur ein einziges Mal zu schreien. Die frisch gebackenen Eltern sind im wahrsten Sinne des Wortes im siebten Himmel!

1s #family #trip #ersterflug #aufwolke7 #familygoals # #janniundpeerundEO Ein Beitrag geteilt von Janni Hönscheid (@jannihonscheid) am 15. Nov 2017 um 6:34 Uhr

„Emil-Ocean war so lieb und total gechillt“, schwärmt Janni auf Instagram. „Bei Start und Landung habe ich ihn gestillt und den Rest des Fluges hat er entweder geschlafen, aus dem Fenster geschaut oder höchst interessiert die anderen Passagiere beobachtet.“ Dass sie ihn während des Fluges in aller Öffentlichkeit stillt, kommt bei den meisten ihrer Fans sehr gut an. „Was für ein tolles Bild! Stillen ist so toll und das natürlichste auf der Welt! Egal ob an Land oder in der Luft!“, schreibt ein begeisterter User unter das Still-Foto.