Jannine Weigel ist erfolgreicher als alle "Goodbye Deutschland"-Auswanderer zusammen - Alle wollen sie ins Ausland und dort groß durchstarten mit großen Ideen. Doch die Vergangenheit hat gezeigt, dass zumindest die deutschen TV-Auswanderer meist auf Wurstbuden oder Ballermann-Sänger setzen und damit nur mäßige Erfolge feiern.

Vor sechs Jahren wanderte die damals 10-jährige Jannine Weigel aus und kehrt nun, 6 Jahre später als absoluter Superstar zurück. Doch hier in Deutschland kennt noch kaum einer den erfolgreichen Teenager. Allerdings soll das nicht so bleiben. Schon in wenigen Wochen könnte sie zumindest hier in ihrem Heimatland zum absoluten Star werden. Erfahrt im Video, wie sie es in kürzester Zeit schaffte, ein Millionenpublikum zu bekommen.