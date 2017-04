Jascha Rust: Er hat eine neue Freundin!

Huch, was ist denn da passiert? Eigentlich dachten die Fans von Jascha Rust, dass er immer noch happy mit seiner Freundin Helene ist. Doch die beiden haben sich still und heimlich getrennt. Single ist Jascha aber trotzdem nicht: Er hat schon wieder eine neue Liebe!

Jascha Rust ist happy mit Pauline

Ein Foto von Instagram beweist das süße Liebesglück von Jascha Rust. Darauf zeigt er sich knutschend mit seiner neuen Freudin. Doch das Bild hat er mittlerweile gelöscht. Jascha Rust wollte gegenüber "Bild" auch nichts zu der neuen Liebe sagen. Doch seine Agentin bestätigt: „Die beiden sollen ihr junges Glück erstmal ganz privat genießen!“

Doch wer ist die Neue an der Seite des Ex-GZSZ-Stars? Die schöne Blondine heißt Pauline und ist die Schwester einer ehemaligen Schulkameradin des Schauspielers. Wie die "Bild" berichtet arbeitet die 22-Jährige als Notfallsanitäterin, wartet allerdings auf einen Studienpatz, da sie Tierärztin werden will.

GZSZ: Kehrt Jascha Rust zurück?

Jascha Rust und Helene haben sich schon vor Monaten getrennt

Doch das neue Liebes-Outing des "In aller Freundschaft"-Stars ist eine echte überraschung. Die Trennung von seiner Freundin Helene hat nämlich niemand mitbekommen. Schon seit Monaten sollen die beiden getrennte Wege gehen. 2012 lernten sie sich am Set von GZSZ kennen, Helene arbeitete in der Produktionsfirma. Jetzt gehen sie ganz offiziell getrennte Wege...