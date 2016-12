Jean-Christophe Victor: Arte-Moderator ist gestorben

"Mit offenen Karten" lief mehr als zwei Jahrzehnte auf dem Kultursender Arte. Jean-Christophe Victor, Moderator und Entwickler der Sendung, ist jetzt im Alter von 69 Jahren gestorben.

Arte trauert um seinen langjährigen Moderator Jean-Christophe Victor. Seit 1990 hat er das Magazin "Mit offenen Karten" moderiert, welche zunächst für La Sept in Frankreich entwickelt wurde und später auf Arte lief. Unter anderem wurden in der Sendung Probleme unserer Zeit analysiert.

Geschätzt wurde Jean-Christophe Victor vor allem deshalb, weil er das politische Geschehen in in allgemeinverständlicher Sprache an die Zuschauer übermitteln konnte. Victor hinterlässt seine langjährige Lebensgefährtin und vier gemeinsame Kinder.