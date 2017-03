Jeanette Biedermann: Süße Foto-Überraschung

Ruhig ist es um Jeanette Biedermann geworden in letzter Zeit. Die Schauspielerin und Sängerin schickt nur noch selten ein Lebenszeichen bei Facebook, und auch im TV sieht man weniger von ihr. Natürlich fragen sich die Fans: Was ist da los? Geht es Jeanette nicht gut? Oder steckt etwa ein Baby hinter ihrem Rückzug aus der Öffentlichkeit? Jetzt meldete sich die 37-Jährige jedoch mit einem Selfie zurück, das bei Facebook große Begeisterung auslöste...

Jeanette ist wieder glücklich

An Silvester richtete sie noch betrübt einen Wunsch an das neue Jahr: "2017, bitte bring die Farben zurück... " Offenbar hat sich dieser Wunsch jetzt erfüllt. Jeanette kann wieder strahlen, und was dahintersteckt, erfahrt Ihr im Video: