Jeanette Biedermann: Süße Verkündung!

Auf diese tollen Neuigkeiten warten die Fans von Jeanette Biedermann schon lange. In der Vergangenheit stand die süße Sängerin auf den Theaterbühnen Deutschlands und begeisterte das Publikum. Im September verabschiedete sie sich dann von der Bühne. Jetzt kann Jeanette Biedermann endlich wieder durchschnaufen und ihr Privatleben genießen. Denn so ein Theaterjob nimmt natürlich auch viel Zeit in Anspruch.

Nur einen Monat später hat die 37-Jährige jetzt aber wundervolle Neuigkeiten für ihre Fans. Alle Einzelheiten erfahrt ihr im VIDEO: