Jeff Goldblum & Emilie Linvingston: Schwangerschaft bestätigt

Gemunkelt wird schons seit Wochen - jetzt ist es offiziell: Jeff Goldblum wird wieder Vater. Zusammen mit seiner Frau Emilie Livingston (33) erwartet der 64-jährige Schauspieler sein zweites Baby.

Die frohe Neuigkeit bestätigte das Paar nun via Instagram. Emilie schrieb: "Ich bin in der 15. Woche schwanger und freue mich so auf den Nachwuchs für unsere Goldblum-Familie, der Anfang April kommen wird."

Späte Vaterfreuden für Jeff Goldblum

Mit dem Thema Familiengründung hat sich Jeff Goldblum ziemlich Zeit gelassen. Erst vor zwei Jahren - im Alter von 62 Jahren - wurde er das erste Mal Vater eines kleinen Jungen namens Charlie Ocean. Seine vorherigen Ehen mit den Schauspielerinnen Patricia Gaul und Geena Davis blieben kinderlos.