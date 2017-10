Jeff Pierron: Hamburger Sex-Regisseur ist tot

Auf St. Pauli in Hamburg war er selbst ein Star. Jetzt ist Jeff Pierron gestorben. Der Sex-Regisseur und "Safari"-Betreiber starb im Alter von 68 Jahren.

Über mehrere Jahrzehnte war er Regisseur, arbeitete aber auch als Chef-Choreograf und war Schauspieler bei einem französischen Tourismusunternehmen. Nachdem er vor 40 Jahren nach St. Pauli kam, wollte er das Programm des legendären Erotik-Theaters erweitern.

„Ich war hauptsächlich Regisseur, habe mir Geschichten zu den Sex-Szenen ausgedacht. Aber ich wollte den Darstellern auch zeigen: Ich bin hier zwar der Chef, aber ich bin wie ihr. Deshalb hab ich auch manchmal selber mitgespielt …“, erzählte er mal in der „Bild“-Zeitung.

Vor zwei Jahren dachte er an die erfolgreichen Jahre auf St. Pauli zurück: "Früher schwärmten die Besucher vom verruchten Charme St. Paulis und verglichen die Cabarets und Shows an der Großen Freiheit mit Paris", so Jeff Pierron im „Hamburger Abendblatt“.