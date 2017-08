Jennifer Frankhauser: Geburtstags-Tattoo für ihren Papa (†)

Als ihr Vater überraschend starb, brach für Jennifer Frankhauser eine Welt zusammen. Die 25-Jährige hatte immer eine besonders enge Bindung zu ihm.

Um ihrer ewigen Liebe Ausdruck zu verleihen, überraschte Jenny nun mit einem Tattoo in Gedenken an ihren Vater. An seinem Geburtstag ließ sie sich „Andreas“ auf ihren Arm stechen. „Ein Tattoo nur für dich. Herzlichen Glückwunsch", schreibt sie zu dem Schnappschuss von sich, auf dem der neue Körperschmuck zu sehen ist.

„Was für ein tolles Andenken“, freut sich ein Follower. Seit Jenny ihren Vater verloren hat, schenken ihr die aufbauenden Kommentare ihrer Fans und ihr Freund Rafael viel Kraft. Schade nur, dass sie sich noch nicht mit Daniela Katzenberger versöhnen konnte...