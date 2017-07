Jennifer Frankhauser: Harte Fan-Kritik nach Katzenberger-Diss

Jennifer Frankhauser ist wütend. Nach dem Tod ihres Vaters hat sich die 24-Jährige von Daniela Katzenberger distanziert und öffentlich deutlich gemacht, wie egoistisch sie das Verhalten ihrer Schwester findet.

Auch wenn viele Fans verstehen können, dass Jenny nun nichts mehr mit der TV-Blondine zutun haben möchte, so gibt es auch Leute, die ihre öffentliche Hetze scharf kritisieren. So sind auf Frankhausers Facebook-Seite wütende Kommentare von Followern zu lesen, die die Situation natürlich nicht unbedingt einfacher machen.

„Wohlgemerkt, du bist die Einzige, die die ganze Zeit rumheult“, merkt ein User an. „Hätte ich eine Schwester, die nach einem kleinen Streit zur Presse rennt, um meinen Ruf so dermaßen in den Dreck ziehen zu wollen, dann würde ich auch nichts mehr mit dir zutun haben wollen.“ Die negativen Kommentare auf Jennys Facebook-Seite häufen sich und viele Nutzer diskutieren sich um Kopf und Kragen.

"Menschlich bin ich entsetzt, enttäuscht und schmerzhaft traurig, dass du als Mutter, Iris Klein, und du als Schwester, Jenny Frankhauser, öffentlich eine Hetzkampagne gegen ein Familienmitglied startet!!! Ihr sprecht von Kaltherzigkeit??? Egoismus??? Für mich ist dieser Rachefeldzug in Form einer Hetzkampagne seelische Grausamkeit!", ist dort beispielsweise auch zu lesen.

Es scheint, als könnte es in diesem Familienstreit einfach keinen Gewinner geben.