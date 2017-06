Jennifer Frankhauser ist am Ende: "Es zerreißt mich völlig!"

Nachdem Jennifer Frankhauser innerhalb kürzester Zeit sowohl ihren Vater, als auch ihren Manager Volker verlor, wurde es sehr still um die Schwester von Daniela Katzenberger. Nun meldete sich die 24-Jährige mit einem emotionalen Post bei ihren Fans.

Auf ihrer Facebook-Seite erklärt sie, was momentan in ihr vorgeht und wie schlecht sie sich ohne ihren Papa fühlt. "Jeden Tag wache ich auf und hoffe, es war nur ein schrecklicher Albtraum. Ich halte seinen Pulli ganz fest im Arm, der schon nicht mehr nach ihm riecht. Ich fühle mich schwach und will nur mein altes Leben und meinen Papa wieder“, gesteht sie traurig. “Nein, es geht mir nicht gut... DAS ist keine Krankheit, aus der ich mich erholen werde, es ist für immer“.

Dennoch habe sie sich nun vorgenommen, wieder aktiver auf Facebook zu sein, um sich abzulenken und den Support ihrer Fans zu genießen. „Ihr habt mich nicht allein gelassen und ich weiß das sehr zu schätzen“, erklärt Jenny. „Ich freue mich, wieder bei euch zu sein“.