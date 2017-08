Jennifer Frankhauser: Rührende Liebeserklärung an Rafael

Jennifer Frankhauser ist wahnsinnig verliebt! Seit sie mit ihrem Schatz zusammen ist, hat die 24-Jährige ihr Lächeln wiedergefunden. Auf Facebook machte sie Rafael nun eine rührende Liebeserklärung.

„Danke, dass du mich so nimmst, wie ich bin. Mit all meinen Macken“, schreibt die Halbschwester von Daniela Katzenberger. „Ich bin nicht immer leicht - das weiß ich. Habe mich durch die schlimme Zeit, die hinter mir liegt, sehr verändert. Doch du nimmst mich wie ich bin und stehst alles mit mir durch. Danke - Mein Baby.“

Nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters war Jenny am Boden zerstört. Kurz darauf verstarb auch ihr Manager und der heftige Streit mit ihrer Schwester eskalierte. Deshalb freuen sich die Fans der Sängerin nun umso mehr, dass sie ihr großes Glück gefunden hat. „Alles Glück der Welt für euch. Ich hoffe, ihr bleibt für immer so glücklich“, schreibt ein begeisterter User. Hoffentlich gehen Jennifer und Rafael auch in Zukunft gemeinsam durch dick und dünn.