Jennifer Lawrence: Trennung von Freund Darren Aronofsky!

Dass Darren Aronofsky (48) ganze 21 Jahre älter als Jennifer Lawrence (27) ist, spielte für sie selbst nie eine Rolle. Ihren Eltern war der hohe Altersunterschied hingegen ein Dorn im Auge. Jennifer hielt trotzdem an ihrer Beziehung zu ihm fest – ein Jahr lang ging es gut, doch jetzt sollen sich die Zwei endgültig getrennt haben.

Sie lernten sich 2016 am Set des Films „mother!“ kennen. Sie spielt darin die Hauptrolle, er war der Regisseur des Kinostreifens. Hinter der Kamera knisterte es gewaltig zwischen Jennifer und Darren und so wurden sie nach kurzer Zeit ein Paar. Ob die Beziehung wirklich an dem hohen Altersunterschied gescheitert ist, ist nicht bekannt.

Laut ‚Entertainment Tonight’ soll die Trennung sogar schon einen Monat zurück liegen. Allerdings wollten es beide vorerst noch geheim halten, um das Liebes-Aus ungestört verarbeiten zu können. Um den Schein zu wahren, besuchten sie am 11. November sogar noch gemeinsam die „Governors Awards“ in Los Angeles. In Wahrheit war zu dem Zeitpunkt schon längst Schluss!