Jennifer Lopez: Trennung von Drake?

Die Gerüchteküche um Jennifer Lopez' und Drakes angebliche Romanze ist momentan mal wieder heftig am brodeln. Wie zwei Insider "US Weekly" berichteten, sollen sich die beiden getrennt haben. Die Beziehung sei "abgeflaut" verriet die eine Quelle, die andere meinte zu wissen, dass es zumindest "für jetzt" zwischen den beiden vorbei sei. So vermuten beide Quellen, dass Drake sich Jennifer wieder annähern werde, wenn er nach seiner Europa-Tournee nach Los Angeles zurückkehrt.

Was bedeutet dieser Post?

Schon vor diesem Bericht hatte es in den Medien Gerüchte um eine Trennung gegeben. Der Auslöser: Dieser bedeutungsschwangere Instagram-Post von Jennifer Lopez.

Ein von Jennifer Lopez (@jlo) gepostetes Foto am 4. Feb 2017 um 13:34 Uhr

Darauf zu lesen: "Timing ist alles. Wenn es passieren soll, wird es das, und für die richtigen Gründe." Ob sie sich in Zukunft noch deutlicher und vor allem offiziell zum Thema Drake äußern wird? Wohl eher nicht.