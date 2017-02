Jennifer Lopez: Riesen-Streit mit ihrem Ex

Heute Abend keine Männer – das müssen sich Jennifer Lopez und ihre Freundin Leah Remini vorgenommen haben, als sie zu ihrer Party-Nacht ins „El Floridita“ in Los Angeles loszogen. Denn als plötzlich Jennifers Ex-Freund Casper Smart vor dem Restaurant auftauchte, wirkten die beiden überhaupt nicht mehr in Feierlaune. „Casper hatte Blumen für Jennifer dabei und wollte mit ihr reden. Es sah ganz so aus, als sei er den beiden zur Location gefolgt“, verrät ein Insider. Keine gute Idee – zumindest wenn es nach Leah geht, denn vor allem die „King of Queens“-Beauty schien alles andere als begeistert von der Anwesenheit des Background-Tänzers. „Sie war rasend vor Wut und hat ihn angeschrien“, so eine Augenzeugin. „Casper kam gar nicht erst dazu, mit Jennifer zu sprechen.“

Will Casper Smart wieder mit Jennifer zusammenkommen?

Kein Wunder: Vor rund sechs Monaten brach der 29-Jährige J. Lo. nach fünf Jahren Beziehung das Herz, als er sie mit einer anderen Frau betrog! „Casper ist vor zwei Jahren schon einmal fremdgegangen. Doch Jennifer hat ihm noch eine zweite Chance gegeben. Er hat ihr versprochen, es nie wieder zu tun. Als er dann doch mit einer anderen erwischt wurde, war sie fertig mit ihm“, erklärt eine Freundin. Seitdem ist Casper nicht nur bei Jennifer unten durch, auch Leah scheint ihm sein Verhalten noch immer ziemlich übel zu nehmen. „Sie will ihre Jennifer unbedingt vor einem weiteren Fehler bewahren wollen“, so ein Insider. Klar, dass es sie wütend macht, dass Casper Jennifer nach seinen Seitensprüngen jetzt offenbar wieder für sich gewinnen will. „Er hat sich nie wirklich mit der Trennung abgefunden. Freunden hat er verraten, dass er versuchen will, Jennifer wieder von sich zu überzeugen“, heißt es. Was die Sängerin wohl selbst davon hält?