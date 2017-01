Jennifer Lopez vs. Rihanna: Fieser Freundinnen-Verrat!

Es sind DIE Liebes-News des Jahres: Jennifer Lopez und Rapper Drake sind ein Paar! Auf ihren Instagram-Accounts posteten die Pop-Stars gerade ein Foto, auf dem sie eng umschlungen und verliebt auf dem Sofa liegen. Bei den Arbeiten zu einem gemeinsamen Musikprojekt soll es zwischen den beiden mächtig gefunkt haben. „Jennifer und Drake haben versucht, ihre Romanze geheim zu halten. Sie daten sich schon seit einigen Wochen. Sie sind total verknallt und haben viel Spaß zusammen“, bestätigt auch ein Freund der Latina. Klar, dass das einer Person überhaupt nicht gefällt: Rihanna! Schließlich war die Sängerin bis vor zwei Monaten selbst noch mit Drake zusammen.

Besonders schlimm: Der Musiker gestand ihr im August bei den „MTV Video Music Awards“ vor der ganzen Welt seine ewige Liebe. „Sie ist die Frau, in die ich verliebt bin, seitdem ich 22 bin. In meinem ganzen Erwachsenenleben habe ich zu ihr aufgeschaut, obwohl sie jünger ist als ich“, schwärmte er. Kurz darauf wurden die beiden ständig turtelnd in Clubs und beim Dinner abgelichtet und haben sich sogar ein Paar-Tattoo stechen lassen (InTouch berichtete). Dass sie nun ihre gute Freundin und Kollegin Jennifer mit ihrem On/Off-Lover sehen muss, ist für Rihanna ein Schlag ins Gesicht!

Zumal sich die 28-Jährige nach ihrem Liebes-Aus im Oktober weiterhin Hoffnungen gemacht hat. Doch wie es derzeit aussieht, sind Drake und J.Lo schwer verliebt. „Er hat sie sogar schon auf zwei ihrer Las-Vegas-Shows besucht, um möglichst viel Zeit mit ihr zu verbringen“, so ein Kumpel. Ob sich Rihanna einfach so geschlagen gibt? In ihrem Umfeld wird das bezweifelt. „Sie liebt Drake noch immer. Ein Beziehungs-Ende bei den beiden ist nie endgültig. Sie kommen wieder zusammen“, glaubt ein Insider.

(ITP)