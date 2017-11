Jennifer Rostock: Schock-News! Sie kündigt eine Pause an

In diesem Jahr feiert Jennifer Rostock ihr zehnjähriges Bandjubiläum. Ihre Fans freuen sich mit der Rockband. Doch jetzt der Schock: Jennifer kündigt eine Bandpause an. Ist dies das Ende von Jennifer Rostock? Schon einige Bands in der Vergangenheit bewiesen: Ein lang ersehnte Pausen-Comeback gab es nie.

Jennifer Rostock spricht über die Bandpause

Auf "Facebook" verkündet Jennifer: "Nach 10 Jahren nonstop Jennifer Rostock machen wir eine Pause." Die Fans sind geschockt. Erst vor kurzem brachte die Rockband ein neues Album heraus, bestehend aus unveröffentlichten Songs der letzten zehn Jahre. Auch ein Musikvideo wurde dafür produziert. Von einer Pause war keine Rede. Viele Fragen sich: Ist dies das Ende von Jennifer Rostock? Doch Jennifer kann ihre Fans beruhigen.

Jennifer Rostock beruhigt ihre Fans

Nachdem Jennifer die Pause der Rockband verkündete, erklärte sie ebenfalls, dass sich die Band nicht auflösen wird. So sagt sie: "Wir werden alle weiterhin Musik machen, in verschiedenen Konstellationen. Und eins ist sowieso sicher - irgendwann sehen wir uns wieder als Jennifer Rostock. Macht euch keine Sorgen: wir sind seit nunmehr einer Dekade eine Familie und das wird auch so bleiben." Auch mögliche Schwangerschaftsgerüchte, Streitern oder Drogenentzüge dementiert Jennifer.