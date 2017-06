Jenny Elvers: Schlimmer Mager-Schock!

Jenny Elvers lässt momentan auf Mallorca die Seele baumeln und genießt dort einige sonnige Tage. Doch auch wenn sei ein Strahlen im Gesicht trägt - ihre Fans sind alarmiert! Denn die Blondine schockt mit Mager-Maßen!

MALLORCA Euch allen einen guten Start in den Tag! Eure Jenny Posted by Jenny Elvers on Dienstag, 6. Juni 2017

Jenny Elvers: Die Fans sind erschrocken

Jenny Elvers posiert glücklich im Cut-Out-Badeanzug am Pool und zeigt kein Gramm Fett am Körper. Im Gegenteil, 45-Jährige wrkt mager und zerbrechlich. Ihre Fans sind schockiert! "Ich mag die Jenny sehr....aber ohne das es zynisch oder schlecht gemeint ist, sie ist einfach zu dünn. Jenny pass auf dich auf...denk an Paul", "Himmel das sieht nicht mehr schön aus... haut und Knochen..." oder "Kein Vorbild, liebe Jenny...vor allem, nachdem die ehem. Miss Sachsen gerade an Magersucht verstorben ist...", schreiben sie besorgt auf ihrer Facebook-Seite.

Jenny Elvers verteidigt ihre Figur

Jenny Elvers schockt ihre Fans immer wieder mit Fotos ihres schlanken Körpers. Jedes mal bekommt sie dafür sorgenvolle Kommentare. Doch sie selbst nimmt ihre Figur in Schutz und erklärt, dass sie drei bis vier Mal die Woche Yoga macht und sich gesund ernährt! "Viel rohes Gemüse , Walnüsse & Mandeln, Joghurt.. kein Alkohol", erklärt sie.