Jenny Elvers: Schockt mit Mager-Foto!

Große Sorge um Jenny Elvers! Die Blondine postete gerade ein süßes Selfie bei Facebook, um ihren Fans einen schönen Tag zu wünschen. Doch der Schnappschuss schockiert ihre Fans. Denn Jenny Elvers ist extrem abgemagert!

Schlägt Jenny Elvers die Trennung auf den Magen?

Der Bauch ist extrem flach, die Hüftknochen stechen deutlich, die Beine sind dürr und das Gesicht eingefallen. An Jenny Elvers ist kaum noch ein Gramm Fett. Schlägt ihr vielleicht die Trennung von Steffen von der Beeck auf den Magen? Erst vor wenigen Tage wurde bekannt, dass sich das Paar nach knapp vier Jahren Beziehung getrennt hat. „Im Auftrag von Jenny Elvers und Steffen von der Beeck bestätige ich, dass die beiden sich als Paar einvernehmlich getrennt haben“, erklärte auch Anwalt Christian-Oliver Moser gegebüber der Bild am Sonntag. Leidet die Blondine an einem gebrochenen Herzen?

2015 hat sich das Paar verlobt, wollte den Rest seines Lebens miteinander verbringen! "Da die Medien inzwischen Wind davon bekommen haben, möchte ich es Euch gerne selber mitteilen: Steffen und ich sind verlobt und das bereits seit über einem Jahr", verkündete Jenny Elvers stolz im Februar 2016 bei Facebook. Jetzt ist die Liebe plötzlich zerbrochen.

Die Fans von Jenny Elvers machen sich Sorgen

Viele Fans von Jenny Elvers sind jedenfalls alarmiert."Die Trennung setzt Dir mehr zu, als Du zugeben kannst. Dein Körper ist Dein Spiegel der Seele", schreiben sie unter das Foto. Jenny Elvers kontert zwar und beteuret, dass "alles gut" ist. Doch so recht kann es ihr bei diesem Anblick nicht glauben...