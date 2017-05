Wie soll sie das bloß verkraften. Jenny Frankhauser hat gerade erst ihren Vater verloren. Wie schmerzhaft die Trauer für die kleine Schwester von Daniela Katzenberger ist, kann man ganz klar auf ihren Profilen in den sozialen Netzwerken erkennen. Nun muss Jenny Frankhauser den nächsten Schicksalsschlag verkraften, auch ihr Manager Volker Michael Gruber ist verstorben. Auf seiner Facebookseite ist zu lesen: „Liebe Freunde, Elvis has left the Building. Besser hätte es Volker nicht sagen können. Da Volker sein Leben öffentlich auf Facebook lebte und er viele Lebensaugenblicke hier mit euch allen geteilt hat, fanden wir es angebracht, euch diese surreale Nachricht mitzuteilen. Unser Sohn, Bruder, Enkel, Vater und Lebenspartner musste am Wochenende völlig unerwartet die Welt verlassen. You are always on our Mind!”

Jenny Frankhauser: 1. Statement nach dem Tod ihres Vaters

Du hast an mich geglaubt , hast mir alles ermöglicht und hast stets hinter mir gestanden.. Ich danke dir für alles !!!!... Posted by Jenny Frankhauser on Montag, 22. Mai 2017

Jenny Frankhauser trauert öffentlich um ihren Manager

Auch Jenny Frankhauser hat die traurige Nachricht, dass Volker Michael Gruber tot ist, in den sozialen Netzwerken verkündet: „Du hast an mich geglaubt, hast mir alles ermöglicht und hast stets hinter mir gestanden.. Ich danke dir für alles!!!! Ich kann es einfach nicht glauben ... Ich habe keine Worte... mir fehlt die Kraft.... Ich bin am Ende....... An meinen lieben Manager Volker.. Ruhe in Frieden und hab eine schöne Zeit mit meinem Papa, bis wir uns alle wiedersehen.“ Woran der Manager, der beispielsweise auch Hana Nietsche und Ramona Stöckli vertreten hat gestorben ist, wurde bislang nicht öffentlich bekannt gegeben. Er hat erst vor wenigen Tagen seinen 40. Geburtstag gefeiert.