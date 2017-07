Jenny Frankhauser: Dieses Familien-Foto sorgt für Diskussionen

Dieses Bild sorgt für Zündstoff unter den Fans!

Es ist längst kein Geheimnis mehr: Zwischen Jenny Frankhauser und Daniela Katzenberger liegt momentan einiges im Argen.

Vor Kurzem erklärte Jenny ganz öffentlich, wie enttäuscht und verletzt sie von dem Verhalten ihrer prominenten Halbschwester ist - jetzt gießt ein an sich harmloser Schnappschuss erneut Öl ins Feuer.

Auf ihrem Facebook-Account veröffentlichte Jenny ein Familien-Foto von der Hochzeit ihres Cousins: Umringt von ihrer Verwandtschaft steht die Sängerin festlich zurecht gemacht auf einer Wiese und lächelt in die Kamera.

"Familie Frankhauser", schreibt die Sängerin mit einem roten Herzchen zu dem süßen Family-Schnappschuss.

So weit, so gut - würden nicht einige Follower in dem Foto einen Seitenhieb gegen Daniela Katzenberger vermuten!

Während die meisten User sich über den schönen Einblick in das Familienfest freuen, haben andere da schon eine kritischere Einstellung:

"..."

Kritik, die Jenny nicht auf sich sitzen lassen will:

"