Jenny Frankhauser attackiert Daniela Katzenberger-Fans

Jenny Frankhauser giftet unentwegt weiter gegen Daniela Katzenberger - Bei einem Interview handelt es sich natürlich immer auch um eine Momentaufnahme. Es ist sogar möglich, dass einiges im geschriebenen Wort überspitzt rüberkommt. Doch Jenny Frankhauser geht auch in der Kommunikation mit ihren und Daniels Fans sicher, dass diese verstehen, wir tief der Frust ihrer Schwester gegenüber sitzt.

Verbissen attackiert sie sogar die Fans

Natürlich wird momentan unter jedem Post, den Jenny Frankhauser bei Facebook hochlädt, in den Kommentaren der Streit der beiden Schwestern diskutiert. Und Jenny selbst mischt kräftig mit und geht dabei auch die Katzenberger-Fans an: "Manche Menschen sind einfach nur 'Fanblind'!" Gegen die Vorwürfe, sie und ihre Mutter würden die Öffentlichkeit nutzen um gegen Daniela zu hetzten, wehrt sie ab: "Ich möchte nur, dass die Wahrheit gesagt ist! Denn zu behaupten sie wäre für mich, denn sie zog alles in die Öffentlichkeit und nicht ich, ist einfach nicht richtig!"

Jenny Frankhauser: Schwere Vorwürfe gegen Schwester Daniela Katzenberger

Mancher mag schon den Verdacht haben, dass es keine paar Monate dauert, bis sich dieser Streit gelegt hat. Im Moment ist Jenny Frankhauser doch fest daran überzeugt, dass dieser Streit für immer ist. "Ich bin nicht an einer Versöhnung interessiert. Wer meinem Papa nicht die letzte Ehre erweist und meine Großeltern traurig macht, den dulde ich nicht länger in meinem Leben. Und das wird sich auch nicht ändern!"

Bislang hat sich Daniela Katzenberger nicht wirklich dazu geäußert. Von ihrem Management wurde lediglich kommuniziert, dass es immer verschiedene Ansichten und Meinungen gebe.