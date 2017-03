Jenny Frankhauser: Trauriges Geständnis über Nichte Sophia!

Baby Sophia ist nicht nur der ganze Stolz von Mama Daniela Katzenberger und Papa Lucas Cordalis. Auch Tante Jenny Frankhauser ist total verliebt in den süßen Spross. Doch sie macht jetzt auch eine traurige Beichte über ihre Nichte. Denn die beiden sehen sich kaum noch!

Jenny Frankhauser: Süße Liebeserklärung an Baby Sophia

Auf Instagram teilte Jenny Frankhauser jetzt eine süße Foto-Kollage von sich und ihrer Nichte - mit rührenden Worten. "Ich freue mich schon so sehr auf den Tag, an dem du mit mir sprechen kannst, mir deine sorgen anvertraust und die Bedeutung von : "deine Tante liebt dich so sehr", wirklich verstehst ...", schreibt sie emotional dazu. Doch sie macht auch eine traurige Beichte. "Auch wenn ich dich leider kaum noch sehe, liebe ich dich über alles mein kleiner Schatz", heißt es in dem Statement. Die kleine Sophia muss offenbar auf ihre Tante verzichten - und das bricht der Blondine das Herz!

Zoff zwischen Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser?

Doch wieso sieht Jenny Frankhauser ihre Nichte plötzlich kaum noch? Hat sie Zoff mit ihrer Schwester Daniela? Oder fehlt den Schwestern einfach die Zeit für ein Treffen? Dazu schweigt die Blondine...