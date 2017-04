Jenny Frankhauser überrascht mit neuem Look

Daniela Katzenberger überraschte ihre Fans kürzlich mit einer brauen Perücke. Nun zeigt sich auch ihre Schwester mit einer neuen Frisur.

Sowohl Daniela, als auch Jenny haben eigentlich blonde Haare. Die Katzenberger-Familie ist derzeit aber sehr experimentierfreudig. Jenny Frankhauser hat einen Schnappschuss mit Locken und blau-gräulichen Haaren gepostet. Dabei könnte es sich allerdings auch um eine Perücke handeln.

Der neue Look kommt bei den Fans jedenfalls gut an. „Du siehst bezaubernd aus, die Locken stehen dir megaaaaa“ oder „Die dunklen Haare stehen dir absolut perfekt!!! Ich hab dich sonst immer nur blond gesehen... aber diese Farbe passt perfekt!!!! Du bist so schön“ schreiben die Anhänger in den Kommentaren. Jenny scheint sich mit den Locken jedenfalls total wohl zu fühlen.