Jenny Frankhauser zieht ins Dschungelcamp 2018

Wie Daniela Katzenberger wohl diese Nachricht aufnimmt? Wie die "Bild" berichtet, steht offenbar die erste Kandidatin für das Dschungelcamp fest: Es ist die kleine Schwester der Katze, Jenny Frankhauser. Und die könnte vor laufenden so einiges ausplaudern....

Jenny Frankhauser: Tipps von Mama Iris Klein?

Im Januar geht es endlich wieder los. Dann startet wieder "Ich bin ein Star, holt mich hier raus". Diesmal packt offenbar auch Jenny Frankhauser ihren Koffer und reist nach Australien. Tipps für den Trip, kann sie sich von Mama Iris Klein holen. Die war nämlich schon 2013 dabei und machte eine gute Figur. Sie wurde damals von ihrer zweiten Tochter Daniela Katzenberger begleitet - darauf wird Jenny Frankhauser aber wohl verzichten.

Jenny Frankhauser: Packt sie über Daniela Katzenberger aus?

Seti Monaten herrscht Funkstille zwischen Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser. Als Jennys Papa im Frühling starb, wandte sich die Katze an die Öffentlichkeit - ohne Absprache mit Jenny. Außerdem tauchte sie nicht einmal zur Beerdigung auf. Zu viel für das Schlagersternchen! In einem emotionalen Interview erklärte sie: "Ich habe keine Schwester mehr!" Und auch sonst lässt Jenny kein gutes Haar an ihrer Schwester, wirft ihr vor eiskalt, egoistisch und herzlos zu sein.

"Daniela trägt eine Maske und ist eine sehr gute Schauspielerin. Ich halte nicht länger den Mund und schütze diese Lügenwelt, die sie sich aufgebaut hat. Ihr größtes Geheimnis ist, dass sie den Leuten eine Show vorspielt. Sie wusste genau, was sie macht und hat mich bewusst im Stich gelassen! Sie hat ihren Fans verkauft, sie sei bei mir und wäre Händchen haltend eingeschlafen. Daniela war überhaupt nicht da! Sie hat ihre Nägel mit einer Freundin machen lassen, war beim Friseur und hat sich nicht mal bei mir erkundigt, ob ich noch lebe", so Jenny gegenüber "OK!".

Ob sie im Dschungelcamp weiter mit Daniela Katzenberger abrechnet? Man darf gespannt sein....