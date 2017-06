Jens Büchner & Daniela: So feierten sie ihre Hochzeit

Sie haben sich getraut!

Gestern war es soweit, trotz aller Widrigkeiten und Skandälchen im Vorfeld läuteten für Jens Büchner und Freundin Daniela die Hochzeitsglocken!

Nachdem die Fans lange gerätselt hatten, wie der Ballermann-Star mit seiner Liebsten vor den Traualtar treten würde, wurden jetzt Details zur Hochzeit bekannt!

Wie die Bild-Zeitung berichtet, feierte das Hochzeitspaar in einer roten Luxus-Finca im kleinen Fischerörtchen Portocolom an der Ostküste von Mallorca - und die hatte es in sich! Denn wie der Veranstalter "Party Pikant" auf seiner Website verrät, finden in der Location regelmäßig „erotische Kostüm-Partys“ für "niveauvolle, junge und junggebliebene, attraktive, gepflegte, schlanke und optisch ansprechende Gäste“ statt!

Rund 50 Gäste hatten Jens Büchner und seine jetzt Angetraute laut Bild zu ihrem großen Tag geladen, darunter auch Ballermann-"Größen" wie Musikproduzent Oliver DeVille, Patricia Blanco-Ex Horst Blum, Sänger Krümel und DJ Mambo. Wie berichtet wird, sollen Marc Terenzi und DSDS-Liebling Menderes die Einladung dagegen ausgeschlagen haben.

Auf seiner Facebook-Seite bedankte sich Bräutigam Jens Büchner inzwischen bei seinen Fans für die Glückwünsche und schwärmte von seinem Hochzeitsfest.

Na dann, herzlichen Glückwunsch!