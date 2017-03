Jens Büchner plant bereits Kind Nummer 6

In der Vergangenheit glänzte Jens Büchner, wie er selbst schon zugegeben hat, nicht immer als Über-Vater, aber scheinbar hat er Spaß an der Sache. Babygeschrei und volle Windeln hielten ihn bisher nicht von weiteren Kindern ab. Und so soll es nun auch weitergehen. Ja, richtig gelesen: Jens will noch mehr Kinder!

Jens Büchner: Verlobung mit Danni Karabas!

Jens Büchner hat bereits zwei erwachsene Töchter, einen Sohn mit Ex-Freundin Jennifer Matthias und die Zwillinge mit Daniela Karabas. Hinzu kommen noch die drei Kinder, die sie in die Beziehung einbrachte. In Jens' Augen ist das natürlich alles gar kein Problem: "Vielleicht machen wir ja noch ein, zwei Kinder."

Jens Büchner bleibt realistisch

Immerhin ist Mallorca-Chaot Jens so vernünftig in der aktuellen "Goodbye Deutschland"-Folge einzuschränken: "Erst mal haben wir die Zwillinge und ein bisschen Zeit haben wir ja noch!"

Obendrein steht für die Zwei auch noch die Hochzeit an. Vor einigen Wochen machte Jens Büchner seiner Freundin Daniela einen Antrag. "Ja, wir wollen definitiv heiraten. Die Hochzeit ist in Planung, aber das Datum bleibt erst mal noch geheim", verrieten sie bereits.