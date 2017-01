Jens Büchner: "Hightower" kündigt ihm die Freundschaft

Jens Büchner ist gerade im Dschungelcamp und schlägt sich im australischen Busch wieder ganz gut.

Dennoch muss der Kult-Auswanderer gerade einen Trennungs-Schock verkraften – nicht von seiner Freundin, sondern von seinem besten Freund Markus Wagener, auch bekannt als "Hightower". Denn er hat ihm vor dem Einzug ins Dschungelcamp die Freundschaft gekündigt.

„Viele Leute haben mir in den letzten Tagen die Frage gestellt, warum ich Jens Büchner nicht in den Dschungel begleitet habe, obwohl wir doch die besten Freunde sind […].Ich habe Jens nicht in den Dschungel begleitet, weil ich bereits zuvor diese "Freundschaft" beendet habe. Ich setze das Wort Freundschaft bewusst in Anführungszeichen, weil ich im Nachgang der Meinung bin, dass es wohl doch nie eine war. Jedenfalls nicht von seiner Seite“, schreibt Markus Wagener bei Facebook.

Markus Wagener macht Jens Büchner und Daniela schwere Vorwürfe. Er behauptet, dass die beiden ihre Seele verkaufen und ihre Fernsehkarriere am wichtigsten sei. – auf eine Freundschaft mit ihm habe er keinen Wert mehr gelegt. Er findet auch, dass er sich durch Daniela sehr verändert hat.

Das sind wirklich harte Vorwürfe. Markus hat lange überlegt, ob er damit an die Öffentlichkeit geht. Dennoch wünscht er dem Kult-Auswanderer und seiner Familie weiterhin viel Erfolg. Jens Büchner hat sich dazu noch nicht geäußert - was derzeit allerdings auch noch nicht geht, solange er im Dschungelcamp ist...