Jens Büchner: Seine Hochzeit ist in Gefahr!

Eigentlich soll eine Hochzeit der schönste Tag des Lebens sein - und da sollte einfach alles stimmen. Daher kommt es nicht selten vor, dass sich Paare bei den Vorbereitungen zu ihrem großen Tag auch mal in die Haare bekommen. Meist sind es nur Kleinigkeiten, die schenll aus der Welt geschafft werden. Doch es kommt auch vor, dass eine Hochzeit am Ende gar nicht statt findet. Auch bei Jens Büchner und seiner Daniela Karabas hängt der Haussegen offenbar schief. Droht die Hochzeit jetzt zu platzen?

Jens Büchner will überall sparen

Schon am 3. Juni wollen sich Jens Büchner und Daniela Karabas eigentlich das Ja-Wort geben. Doch die Vorbereitungen für den großen Tag sorgen für richtig viel Ärger! Danni engagiert eine Hochzeitsplanerin - die sicherlich einiges kostet! Für Jens Büchner ein Schock - er will lieber sparen. Und zwar so richtig! Daher findet er sogar Hochzeitseinladungen völlig überflüssig. Der VOX-Star findet, dass SMS total ausreichen! Und das ist noch längst nicht alles: Der TV-Auswanderer will auch auf die Blumengestecke verzichten - Deko für über 4000 Euro kommt ihm nicht auf seine Hochzeit! Daniela ist richtig genervt von ihrem Zukünftigen...

Jens Büchner: Rohrbruch-Schock!

Und als wäre der Hochzeitsstress für Jens Büchner und Daniela Karabas nicht sowieso schon schlimm genug, kommt es auch noch zum Wasserrohrbruch in ihrer Finca. Keine günstige Angelegenheit! Fällt damit auch die Hochzeit endgültig ins Wasser?

Die Antwort gibt es bei "Goodbye Deutschland", Montag, 29. Mai, 20.15 Uhr, VOX