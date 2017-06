Jens Büchner: So brutal wurde Dani von ihrem Ex misshandelt

Auch wenn Daniela Karabas endlich das große Glück in der Liebe gefunden hat und mit ihrem Schatz wahnsinnig happy ist, so war ihre Vergangenheit leider nicht immer einfach.

Im Vox-Interview gesteht die Frau von Jens Büchner, wie heftig sie von ihrem Ex misshandelt wurde. "Ich hatte sehr viel Angst. Ich hatte kein Selbstvertrauen mehr. Du steckst in einer Situation fest, in der du nicht klar denken kannst. Ich wusste, dass es falsch ist, aber ich kam da nicht raus", beichtet sie unter Tränen.

Nach den Übergriffen kümmerten sich ihre Kinder meist um sie. "Sie haben meinen Kopf gekühlt, wenn ich verletzt wurde, oder mich zugedeckt und festgehalten“, erinnert sich Daniela zurück.

Heute könnte sie mit Jens an ihrer Seite nicht glücklicher sein und genießt das Eheleben in vollen Zügen. Die beiden gaben sich vor 3 Wochen das Ja-Wort.